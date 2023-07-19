Жара до +32, но местами дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине сегодня, 19 июля, будет жаркой. Ряд областей накроют кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня на западе нашей страны ожидается кратковременный дождь, местами с грозами. Осадки накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области.
На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут в среднем +23 +28 градусов. На юге Украины ожидается жара до +27 +32 градусов.
Ночью температура опустится до +12 +17 градусов, а на юге до +20.
В столице сегодня переменная облачность. Но синоптики отмечают, что будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем будет +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.
Как сообщалось, синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.
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