SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу

Як пише видання, протягом двох тижнів Трамп приймав Маска у себе, але тепер настала черга Маска приймати обраного президента.

Так, Трамп полетів до Техасу, щоб подивитися, як SpaceX мільярдера запустить ракету Starship поблизу кордону з Мексикою. Трамп уважно слухав пояснення найбагатшої людини у світі про те, як працюватиме тест, і демонстрував це на моделі. Після цього обраний президент подивився на запуск.

Сама подія сталася не зовсім ідеально. Зокрема, багаторазовий прискорювач не повернувся на стартовий майданчик, як це було у жовтні під час попереднього випробування. Натомість прискорювач був направлений до Мексиканської затоки.

Однак, як пише AP, присутність Трампа на запуску була дивовижним проявом близькості між новообраним президентом і мільярдером, який має наслідки для американської політики, уряду, зовнішньої політики та навіть для можливості досягнення людьми Марса.