SpaseX запустила Starship: Трамп и Маск укрепили свои связи поездкой в Техас

Как пишет издание, в течение двух недель Трамп принимал Маска у себя, но теперь пришла очередь Маска принимать избранного президента.

Так, Трамп полетел в Техас, чтобы посмотреть, как SpaceX миллиардера запустит ракету Starship недалеко от границы с Мексикой. Трамп внимательно слушал объяснение самого богатого человека в мире о том, как будет работать тест, и демонстрировал это на модели. После этого избранный президент посмотрел на запуск.

Само событие произошло не совсем идеально. В частности, многоразовый ускоритель не вернулся на стартовую площадку, как это было в октябре во время предыдущего испытания. Вместо этого ускоритель был направлен в Мексиканский залив.

Однако, как пишет AP, присутствие Трампа на запуске было удивительным проявлением близости между новоизбранным президентом и миллиардером, которое имеет последствия для американской политики, правительства, внешней политики и даже для возможности достижения людьми Марса.