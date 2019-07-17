Для спасения экономики учетную ставку нужно снизить до 4%, - Бахматюк

Слишком высокая учетная ставка и высокая доходность депозитных сертификатов Нацбанка являются выгодными для спекулянтов, а не инвесторов. Такое мнение высказал владелец одного из крупнейших агрохолдингов Европы группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, передает РБК-Украина.

Опросы аналитического центра Федерации работодателей показали, что более 75% респондентов не готовы инвестировать в экономику Украины при существующих условиях, когда учетная ставка Нацбанка составляет 17,5%, а инфляция - 9%. Такой разрыв делает невозможным развитие экономики, замораживает кредитования промышленного сектора.

По мнению украинского бизнесмена, спасением для украинской экономики может стать постепенное снижение учетной ставки с 17,5% до 4%, но для этого надо создать "подушку безопасности" в три миллиарда долларов.

"Пока есть депозитные сертификаты, которые выше ставок реального кредитования, будет существовать эта система. Когда спекулянт заберет деньги из системы, будет обвал национальной валюты. Для себя в голове надо составить решение: мы готовим подушку в три миллиарда долларов, затем плавно делаем снижение ставки с 17% до 8%, а затем за три года идем до 4%. Даем надежду банкам, системе, - заявил Бахматюк.

Не только иностранные, но и украинские инвесторы при существующих условиях ищут возможности инвестировать в экономики других стран с более благоприятными условиями.

"Более 61% опрошенных нами рассматривают другие страны с более низкими процентными ставками в качестве альтернативы финансированию капиталовложений в Украине. И многие уже сегодня инвестируют в другие страны. То есть большая часть представителей бизнеса готова инвестировать и создавать рабочие места где угодно, но не в нашей стране, потому что политика НБУ, Министерства экономики, Министерства финансов не способствует тому, чтобы инвестиции приходили в Украину", - сказал председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Напомним, Олег Бахматюк является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов. Группа компаний "Укрлендфарминг" является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, который ведет хозяйственную деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает около 27 000 рабочих мест реального сектора экономики.