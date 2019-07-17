Для порятунку економіки облікову ставку потрібно знизити до 4%, - Бахматюк

Надто висока облікова ставка і висока прибутковість депозитних сертифікатів Нацбанку є вигідними для спекулянтів, а не інвесторів. Таку думку висловив власник одного з найбільших агрохолдингів Європи групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, передає РБК-Україна.

Опитування аналітичного центру Федерації роботодавців показали, що більше 75% респондентів не готові інвестувати в економіку України при існуючих умовах, коли облікова ставка НБУ становить 17,5%, а інфляція - 9%. Такий розрив робить неможливим розвиток економіки, заморожує кредитування промислового сектора.

На думку українського бізнесмена, порятунком для української економіки може стати поступове зниження облікової ставки з 17,5% до 4%, але для цього треба створити "подушку безпеки" на три мільярда доларів.

"Поки є депозитні сертифікати, які вище ставок реального кредитування, буде існувати ця система. Коли спекулянт забере гроші з системи, буде обвал національної валюти. Для себе в голові треба скласти рішення: ми готуємо подушку в три мільярди доларів, потім плавно робимо зниження ставки з 17% до 8%, а потім за три роки йдемо до 4%. Даємо надію банкам, системі, - заявив Бахматюк.

Не тільки іноземні, а й українські інвестори при існуючих умовах шукають можливості інвестувати в економіки інших країн з більш сприятливими умовами.

"Більше 61% опитаних нами розглядають інші країни з більш низькими процентними ставками в якості альтернативи фінансування капіталовкладень в Україні. І багато хто вже сьогодні інвестують в інші країни. Тобто більша частина представників бізнесу готова інвестувати і створювати робочі місця де завгодно, але не в нашій країні, тому що політика НБУ, Міністерства економіки, Міністерства фінансів не сприяє тому, щоб інвестиції приходили в Україну", - сказав голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Нагадаємо, Олег Бахматюк є власником одного з найбільших українських агрохолдингів. Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших платників податків в Україні, який веде господарську діяльність у 600 населених пунктах 22 областей України і створює близько 27 000 робочих місць реального сектора економіки.