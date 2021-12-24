"Порятунок у горах": як працює мобільний додаток для туристів

Гірські рятувальники протестували систему пошуку потерпілих "Порятунок в горах". Українцям показали, як працює додаток.

"У ході практичних занять в гірській місцевості в районі смт. Славське здійснено тестування роботи системи пошуку та порятунку потерпілих в гірській місцевості "Порятунок в горах", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оприлюднили результати тестування, де виявили, що:

встановлення програми "Порятунок в горах" не вимагає надмірних зусиль;

повідомлення про потребу в допомозі надійшло до оператора швидко, зворотний зв'язок оперативний;

визначення місця потерпілого відбувається автоматично та висвітлюється в оператора;

система працює без збоїв у роботі, інтерфейс зручний та простий.

Що відомо про програму "Порятунок в горах"

Мобільний застосунок на ОС Android "Порятунок в горах" призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а саме:

голосових дзвінків (за можливості);

передачі сигналів "SOS" з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

Функціонал додатку дозволяє зареєстрованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском зателефонувати до рятувальників або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події.

Зазначимо, через деякий час, за даними ДСНС, він також стане доступним й для користувачів iOS.