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"Порятунок у горах": як працює мобільний додаток для туристів

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Карпати, П'ятниця 24 грудня 2021 11:48
"Порятунок у горах": як працює мобільний додаток для туристів Фото: як працює додаток "Порятунок у горах" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Гірські рятувальники протестували систему пошуку потерпілих "Порятунок в горах". Українцям показали, як працює додаток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У ході практичних занять в гірській місцевості в районі смт. Славське здійснено тестування роботи системи пошуку та порятунку потерпілих в гірській місцевості "Порятунок в горах", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оприлюднили результати тестування, де виявили, що:

  • встановлення програми "Порятунок в горах" не вимагає надмірних зусиль;
  • повідомлення про потребу в допомозі надійшло до оператора швидко, зворотний зв'язок оперативний;
  • визначення місця потерпілого відбувається автоматично та висвітлюється в оператора;
  • система працює без збоїв у роботі, інтерфейс зручний та простий.

Що відомо про програму "Порятунок в горах"

Мобільний застосунок на ОС Android "Порятунок в горах" призначений для комунікації туристів з рятувальниками, а саме:

  • голосових дзвінків (за можливості);
  • передачі сигналів "SOS" з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій в гірській місцевості.

Функціонал додатку дозволяє зареєстрованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском зателефонувати до рятувальників або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними координатами місця події.

Зазначимо, через деякий час, за даними ДСНС, він також стане доступним й для користувачів iOS.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники закликали громадян дотримуватись правил безпеки під час походу в гори. У ДСНС нагадали про реєстрацію походів.

Додамо, з нагоди Міжнародного дня гір, в Україні презентували систему GРS-моніторингу, застосунок отримав назву "Порятунок у горах".

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