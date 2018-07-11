Порятунок дітей у Таїланді: опубліковано відео

Новини Надзвичайні події 11.07.2018 - 17:52
Фото: порятунок дітей у Таїланді (twitter.com/Ezequiel Aguilar)
Фото: порятунок дітей у Таїланді (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

На відео врятовані підлітки сидять на ліжках у лікарні

У ході прес-конференції у Таїланді, яка була присвячена підведенню підсумків роботи рятувальників зі звільнення гравців підліткової футбольної команди із затопленої печери, журналістам показали відео з врятованими дітьми. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Кореспондент даного новинного порталу зняв відеоролики, на яких підлітки сидять на ліжках у лікарні, деякі з них ходять по палаті. На обличчях врятованих дітей - медичні маски.

Нагадаємо, 10 липня з печери в Таїланді були евакуйовані всі 12 підлітків і тренер команди.

Раніше повідомлялося, що 23 червня група з 12 чоловік у віці від 11 до 16 років з тренером вирушила після тренування у гірський парк. Там підлітки вирішили відвідати печеру. Однак через сильну зливу в печері Кхао Луанг стала різко прибувати вода, у зв'язку з чим група була змушена піти вглиб на чотири кілометри. Таким чином, діти і тренер виявилися відрізаними від входу.

Відзначимо, до порятунку дітей у Таїланді залучили 13 іноземних дайверів і членів елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду.

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Теги:  видео,  таиланд,  дети,  спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС