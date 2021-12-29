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Спасатели вылетали вертолетом: украинка застряла высоко в польских Татрах

Автор: Анастасия Рокитна

В польских Татрах застряла украинка. Спасателям пришлось поднимать вертолет для помощи женщине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Украинка без должной подготовки поднялась высоко в горы и потом не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться. Это произошло еще 26 декабря.

Женщина пошла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Касприв верх, и застряла у вершины Горишкова Чуба.

Ее одежда была подходящей для горнолыжного спорта, но не зимнего восхождения в горы. По словам спасателей, единственное, что было однозначно правильным в снаряжении украинской туристки - ее ярко-розовая куртка, которую хорошо можно было видеть издалека и которая помогла быстро найти ее.

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