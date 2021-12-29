Рятувальники вилітали гелікоптером: українка застрягла високо в польських Татрах

Українка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися. Це сталось ще 26 грудня.

Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двохтисячника Каспрів верх, та застрягла біля вершини Горишкова Чуба.

Її одяг був відповідним для гірськолижного спорту, але не зимового сходження в гори. За словами рятувальників, єдине, що було однозначно правильним у спорядженні української туристки - її яскраво-рожева куртка, яку добре можна було бачити здалеку і яка допомогла швидко знайти її.