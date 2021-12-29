RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рятувальники вилітали гелікоптером: українка застрягла високо в польських Татрах

Автор: Анастасія Рокитна

У польських Татрах застрягла українка. Рятувальникам довелося піднімати гелікоптер для допомоги жінці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Українка без належної підготовки піднялася високо в гори і потім не змогла ні рухатись далі, ні повернутися. Це сталось ще 26 грудня.

Жінка пішла по маршруту уздовж словацького кордону в районі двохтисячника Каспрів верх, та застрягла біля вершини Горишкова Чуба.

Її одяг був відповідним для гірськолижного спорту, але не зимового сходження в гори. За словами рятувальників, єдине, що було однозначно правильним у спорядженні української туристки - її яскраво-рожева куртка, яку добре можна було бачити здалеку і яка допомогла швидко знайти її.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша