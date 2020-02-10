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Спасатели в Карпатах просят воздержаться от похода в горы

Новости » Общество     10.02.2020 - 12:10
Спасатели в Карпатах просят воздержаться от похода в горы
Иллюстративное фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Порывы ветра в горах сегодня достигают 33 м/с

Сегодня, 10 февраля, из-за ветреной погоды в Украине спасатели просят туристов в Карпатах воздержаться от подъема в горы. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на утро 10 февраля на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 27-28 м/с, порывы до 33. Температура воздуха -8. В связи с этим туристам рекомендуют воздержаться от выхода на высокогорье.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Средняя скорость ветра будет в пределах 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При этом в горах сохраняется большая вероятность схождения лавин. На Западе, а также в Винницкой области пройдет дождь с мокрым снегом, а в Карпатах осадки будут сильными.

В то же время согласно прогнозу весна придет с первых дней марта. По данным сервиса Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями от +11 до +15. Ночью температура будет также плюсовой. Причем согласно прогнозу, двузначные "минусы", которые наблюдались 8-9 февраля, были последними сильными морозами этой зимой.

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