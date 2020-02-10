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Рятувальники в Карпатах просять утриматися від походу в гори

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 12:10
Рятувальники в Карпатах просять утриматися від походу в гори
Ілюстративне фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

Пориви вітру в горах сьогодні досягають 33 м/с

Сьогодні, 10 лютого, через вітряну погоду в Україні рятувальники просять туристів в Карпатах утриматися від підйому в гори. Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Повідомляється, що станом на ранок 10 лютого на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 27-28 м/с, пориви до 33. Температура повітря -8. У зв'язку з цим туристам рекомендують утриматися від виходу на високогір'ї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Середня швидкість вітру в межах 15-25 м/с, а в Карпатах до 30 м/с. При цьому в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин. На Заході, а також у Вінницькій області пройде дощ з мокрим снігом, в Карпатах опади будуть сильними.

Водночас згідно з прогнозом весна прийде з перших днів березня. За даними сервісу Gismeteo, в перших числах березня в Україні встановиться сонячна малохмарна погода з показниками від +11 до +15. Вночі температура буде плюсовою. Причому згідно з прогнозом, двозначні "мінуси", які спостерігалися 8-9 лютого, були останніми сильними морозами цієї зими.

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