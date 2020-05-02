Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Київській і Житомирській області

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Осередки пожеж вже локалізовано

У суботу, 2 травня, рятувальники продовжують ліквідацію окремих осередків пожеж у Київській та Житомирської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, в Житомирській області всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах локалізовані. Рятувальники надають допомогу працівникам лісових господарств до гасіння окремих осередків лісової підстилки, пнів і деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 405 осіб та 75 одиниць техніки.

У Київській області пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони вже локалізовані.

"Станом на 8 ранку, 2 травня, підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ до гасіння окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 203 людини та 64 одиниці техніки, з них від ДСНС 145 осіб особового складу та 34 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС відзначили, що радіаційний фон по Києву і Київської області в межах природних фонових значень.

РБК-Україна писало, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави й лісу в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. При цьому основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.