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Спасатели призвали туристов регистрироваться перед походами в горы: как это сделать

Новина українською → Среда 05 мая 2021 10:23
Спасатели призвали туристов регистрироваться перед походами в горы: как это сделать Фото: спасатели просят регистрироваться перед походами в горы (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах. Путешествия необходимо регистрировать, чтобы в случае необходимости, гражданам смогли оперативно оказать помощь.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, подчеркиваем важность регистрации своих путешествий", - отмечают в ГСЧС.

В частности, открыта отдельная регистрация в четырех западных областях Украины. Ее необходимо пройти в онлайн-режиме, заполнив Google-форму. Среди обязательных вопросов, на которые нужно ответить, - имя руководителя туристической группы, список участников туристической группы, даты выхода на маршрут и его окончания, а также нить маршрута.

Пройти регистрацию можно по ссылкам:

Напомним, что 27 апреля, в 16:00 спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который исчез три месяца назад в Карпатах.

РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.

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