Спасатели призвали туристов регистрироваться перед походами в горы: как это сделать
Спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах. Путешествия необходимо регистрировать, чтобы в случае необходимости, гражданам смогли оперативно оказать помощь.
"С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, подчеркиваем важность регистрации своих путешествий", - отмечают в ГСЧС.
В частности, открыта отдельная регистрация в четырех западных областях Украины. Ее необходимо пройти в онлайн-режиме, заполнив Google-форму. Среди обязательных вопросов, на которые нужно ответить, - имя руководителя туристической группы, список участников туристической группы, даты выхода на маршрут и его окончания, а также нить маршрута.
Пройти регистрацию можно по ссылкам:
- Закарпатская область - https://zk.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Ивано-Франковская область - https://if.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Львовская область - https://lv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
- Черновицкая область - https://cv.dsns.gov.ua/ua/Reestraciya-turistichnih-grup.html
Напомним, что 27 апреля, в 16:00 спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который исчез три месяца назад в Карпатах.
РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.