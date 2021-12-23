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Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается 15-градусный мороз и метель

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 18:34
Спасатели призвали не ходить в горы: в Карпатах ожидается 15-градусный мороз и метель Фото: спасатели просят не ходить в горы - в Карпатах ожидается метель и сильный мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 24 декабря в Карпатах ударят морозы до -15 градусов, которые будут сопровождаться сильным ветром и метелью. В ГСЧС просят не ходить в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Удерживайтесь от походов в горы до улучшения синоптической ситуации", - предупредили в ГСЧС.

Спасатели опубликовали кадры метели, которая бушует в Карпатах. Они отметили, что "холодом веет даже от этого видео".

Напомним, 24 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра и гололедица на дорогах.

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Карпаты ГСЧС
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