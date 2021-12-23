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Гололедица и сильные порывы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Четверг 23 декабря 2021 15:22
Гололедица и сильные порывы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 24 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра, а на дорогах гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Украинского гидрометеорологического центра.

Ночью в западных областях и днем в Украине ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В западной части страны - гололед.

"В Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели. I уровень опасности", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных дорогах и улицах.

Гололедица и сильные порывы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)

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Украина Штормовое предупреждение
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