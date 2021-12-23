Гололедица и сильные порывы ветра: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Завтра, 24 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Будут сильные порывы ветра, а на дорогах гололедица.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу Украинского гидрометеорологического центра .

Ночью в западных областях и днем в Украине ожидаются сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В западной части страны - гололед.

"В Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели. I уровень опасности", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных дорогах и улицах.

Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)