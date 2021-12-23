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Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується 15-градусний мороз і хуртовина

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 18:34
Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується 15-градусний мороз і хуртовина Фото: рятувальники просять не ходити в гори - в Карпатах очікується хуртовина і сильний мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 24 грудня в Карпатах вдарять морози до -15 градусів, які супроводжуватимуться сильним вітром і хуртовиною. У ДСНС просять не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Утримуйтеся від походів в гори до поліпшення синоптичної ситуації", - попередили в ДСНС.

Рятувальники опублікували кадри хуртовини, яка вирує в Карпатах. Вони відзначили, що"холодом віє навіть від цього відео".

Нагадаємо, 24 грудня в Україні оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

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Карпаты ДСНС
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