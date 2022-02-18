Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах
В пятницу и субботу, 18-19 февраля, в западных регионах Украины будет сохраняться снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают жителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.
"18 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется высокая снеголавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской и горах в горах Ивано-Франковской и Львовской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, что ГСЧС объявляет штормовое предупреждение на Закарпатье. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.
Напомним, что из-за непогоды в Украине в пятницу, 18 февраля, 90 населенных пунктов остались без электричества. Больше всего пострадала Львовская область.