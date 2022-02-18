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Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 13:07
Спасатели предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах Фото: в Карпатах угроза схода лавин (mport.ua)
Автор: Каролина Гайдук

В пятницу и субботу, 18-19 февраля, в западных регионах Украины будет сохраняться снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают жителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС Украины.

"18 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется высокая снеголавинная опасность (4 уровень)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской и горах в горах Ивано-Франковской и Львовской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, что ГСЧС объявляет штормовое предупреждение на Закарпатье. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.

Напомним, что из-за непогоды в Украине в пятницу, 18 февраля, 90 населенных пунктов остались без электричества. Больше всего пострадала Львовская область.

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Львовская область Карпаты ГСЧС Закарпатская область Ивано-Франковская область
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