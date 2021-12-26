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Спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах

Автор: Александр Белоус

В Карпатах сегодня прогнозируются снегопады и метель. Из-за этого ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 26 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской, в высокогорье Закарпатской областей и 26 декабря в горах Черновицкой области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"В связи со снегопадами и метелями 26 -27 декабря в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 26 декабря на юге и востоке Украины ожидается снег, а местами - с дождем. Морозы усилятся, ночью синоптики прогнозируют до -14.

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Карпаты