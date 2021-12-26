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Рятівники попередили про сходження лавин у Карпатах

Автор: Олександр Білоус

У Карпатах сьогодні прогнозуються снігопади та хуртовина. Через це очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Як зазначили в ДСНС, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 26 -27 грудня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 26 грудня на півдні та сході України очікується сніг, а подекуди - з дощем. Морози посиляться, вночі синоптики прогнозують до -14.

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Карпаты