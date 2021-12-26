Рятівники попередили про сходження лавин у Карпатах

У Карпатах сьогодні прогнозуються снігопади та хуртовина. Через це очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

Як зазначили в ДСНС, за даними УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 26 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської, у високогір'ї Закарпатської областей та 26 грудня у горах Чернівецької області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 26 -27 грудня в Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.