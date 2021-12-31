Спасатели перешли на усиленный режим работы: причина

По информации ведомства, усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности будет продолжаться с 09:00 31 декабря 2021 года до 09:00 4 января 2022 года.

Отмечено, что особое внимание сотрудники ГСЧС будут уделять объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Так, всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находится более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники; 26 пиротехнических расчетов; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.