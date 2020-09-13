Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров в экосистемах

Спасатели назвали главную причину возникновения пожаров на открытых территориях в Украине. Зачастую это случается из-за человеческого фактора.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают, что на ликвидацию пожаров в экосистемах ежедневно в Украине расходуется большое количество человеческого и материального ресурса. Исходя из этого, людей призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться правил безопасности.
В течение пожароопасного периода запрещается:
Напомним, на 13 сентября в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей.