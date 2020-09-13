Рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах

Рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж на відкритих територіях в Україні. Найчастіше це трапляється через людський фактор.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття в лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - йдеться в повідомленні.
Також у відомстві зазначають, що на ліквідацію пожеж в екосистемах щодня в Україні витрачається велика кількість людського і матеріального ресурсу. Виходячи з цього, людей закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись правил безпеки.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, 13 вересня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей.