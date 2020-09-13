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Рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах

Автор: Максим Зайченко

Рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж на відкритих територіях в Україні. Найчастіше це трапляється через людський фактор.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття в лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що на ліквідацію пожеж в екосистемах щодня в Україні витрачається велика кількість людського і матеріального ресурсу. Виходячи з цього, людей закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись правил безпеки.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісах і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем у ліс;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях

Нагадаємо, 13 вересня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей.

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