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Спасатели извлекли все тела из-под рухнувшего моста в Майами

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 03:28
Фото: полиция
Фото: полиция

В результате обрушения погибли шесть человек

Спасатели извлекли все тела из-под обломков пешеходного моста, обрушившегося в Майами (штат Флорида). Об этом заявил глава полицейского управления округа Майами-Дейд Хуан Перес, передает CNN.

"Мы исходим из того, что это окончательное число. В результате этой трагедии погибли шесть человек, мы уверены в том, что никто больше не остался под обломками", - сообщил он.

По его словам, всего из-под обрушившейся конструкции были извлечены тела пяти человек. Один пострадавший при обрушении моста скончался в больнице. Ранения в результате трагедии получили порядка 10 человек.

Так, мост через семиполосное шоссе рухнул в четверг. Конструкция не была до конца достроена, однако ее основную секцию массой около 950 т, которая в итоге упала, установили недавно. Объект возводили преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которые не могли быстро добраться до расположенного рядом студгородка из-за наличия автострады.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Мост был недавно построен, его открыли за несколько дней до падения.

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Теги: Соединенные Штаты Америки, мост, Майами
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