Рятувальники витягли всі тіла з-під зруйнованого мосту в Майамі

Рятувальники витягли всі тіла з-під уламків пішохідного мосту, що обрушився в Майамі (штат Флорида). Про це заявив глава поліцейського управління округу Майамі-Дейд Хуан Перес, передає CNN.

"Ми виходимо з того, що це остаточне число. В результаті цієї трагедії загинули шість чоловік, ми впевнені в тому, що ніхто більше не залишився під уламками", - повідомив він.

За його словами, всього з-під конструкцій були витягнуті тіла п'яти осіб. Один потерпілий при обваленні моста помер у лікарні. Поранення в результаті трагедії отримали близько 10 осіб.

Так, міст через семиполосное шосе впав в четвер. Конструкція не була добудована до кінця, однак її основну секцію масою близько 950 т, яка в підсумку впала, встановили нещодавно. Об'єкт зводили переважно для студентів Флоридського міжнародного університету, які не могли швидко дістатися до розташованого поруч студмістечка через наявності автостради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст. Міст був нещодавно побудований, його відкрили за кілька днів до падіння.