UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевской области

Фото: Спасатели в компании министра внутренних дел Монастырского (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Министерство внутренних дел объявило о прибытии в Украину первых иностранных команд спасателей. Они будут помогать ликвидировать последствия военного вторжения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост МВД в Facebook.

Глава ведомства Денис Монастырский встретился с иностранцами в Бородянке. Спасателей из-за рубежа будут привлекать к разбору завалов и деблокированию зданий.

"11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время к команде присоединится еще 1 польский представитель", – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел поблагодарил иностранных спасателей за желание помочь Украине и очертил широкий фронт работ. "Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни", – добавил Монастырский.

Напомним, что Нацполиция завершила документирование военных преступлений РФ в Ирпене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныКиевская областьГСЧСБородянкаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины