Рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини

Міністерство внутрішніх справ оголосило про прибуття до України перших іноземних команд рятувальників. Вони допомагатимуть ліквідовувати наслідки воєнного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис МВС у Facebook .

Очільник відомства Денис Монастирський зустрівся з іноземцями в Бородянці. Рятувальників з-за меж України наразі залучатимуть до розбирання завалів та деблокування будівель.

"11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах і допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди доєднається ще 1 польський представник", – ідеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ подякував іноземним рятувальникам за бажання допомогти Україні й окреслив широкий фронт робіт. "Усі сили акумульовані, щоби максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя", – додав Монастирський.