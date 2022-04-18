Рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини

Міністерство внутрішніх справ оголосило про прибуття до України перших іноземних команд рятувальників. Вони допомагатимуть ліквідовувати наслідки воєнного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис МВС у Facebook.
Очільник відомства Денис Монастирський зустрівся з іноземцями в Бородянці. Рятувальників з-за меж України наразі залучатимуть до розбирання завалів та деблокування будівель.
"11 професійних рятувальників зі США, Австралії та Німеччини виявили бажання приїхати в Україну на волонтерських засадах і допомогти українським рятувальникам. Найближчим часом до команди доєднається ще 1 польський представник", – ідеться у повідомленні.
Міністр внутрішніх справ подякував іноземним рятувальникам за бажання допомогти Україні й окреслив широкий фронт робіт. "Усі сили акумульовані, щоби максимально швидко зробити раніше окуповані території придатними та безпечними для життя", – додав Монастирський.
Нагадаємо, що Нацполіція завершила документування воєнних злочинів РФ в Ірпені.
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