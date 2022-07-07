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Спасатели будут проводить учения для добровольческих батальонов

Фото: ГСЧС будет проводить обучение для добровольческих батальонов (ГСЧС)
Автор: Евгений Прокопенко

ГСЧС на безвозмездной основе будет проводить краткосрочные обучение и инструктажи для участников добровольных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя КМУ в ВРУ Тараса Мельничука.

По его словам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям, юридическим лицам будет предоставляться возможность поощрять членов добровольных формирований за выполнение вспомогательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, депутаты инициировали создание комиссии при Министерстве внутренних дел Украины по вопросу "трудоустройства" бойцов добровольческих батальонов в Национальной полиции.

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ГСЧС