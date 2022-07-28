Не спартанцы, а народ-герой. Зеленский выступил в Раде

"Мы граждане самого крепкого государства в мире, государства воюющего, государства, которое реформируется и государства, которое обеспечило самое мощное объединение демократий, государства, которое в 155 день полномасштабной войны России против нас, имеет силу отмечать свой день, День украинской государственности", - сказал он.

По его словам, украинцы сделали так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизаций.

"Мы сделали так, что Европейский союз объединен больше всего за все года своего существования и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира смогли увидеть, какой потенциал имеет демократия. Это сделали мы – граждане Украины. Мы все – военные и гражданские, дипломаты и волонтеры, государственные служащие и бизнес, политики, общественные лидеры и медиа, каждый и каждая, кто добросовестно работал на своем уровне ради одного – ради Украины, своей семьи и нашего будущего", - продолжил президент.

Зеленский уверенно заявил, что украинцы станут "не новой легендой о героическом сопротивлении, а государством победителей".

"Не тремястами спартанцами, чей подвиг стоит воспевания в книгах, спектаклях и фильмах, а многомиллионным народом-героем, который достоин жизни, победы и будет учить других в мире, как защищаться. Мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал детям наше государство, чтобы они передали его своим детям. Свободное, крепкое, современное и эффективное государство. Это сделаем мы, граждане Украины", - констатировал глава государства.