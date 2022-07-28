Не спартанці, а народ-герой. Зеленський виступив в Раді

"Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави яка воює, держави, яка реформується і держави, яка забезпечила найпотужніше об’єднання демократій, держави, кА у 155 день повномасштабної війни Росії проти нас, має силу визначати свій день, День української державності", - сказав він.

З його словами, українці зробили так, що цінності вільного світу не залишились просто риторикою і реально запрацювали для захисту цивілізацій.

"Ми зробили так, що Європейський союз об’єднаний найбільше за всі роки свого існування і зміцнюється завдяки нашій з вами міцності. Ми зробили так, що всі тирани цього світу змогли побачити, який потенціал має демократія. Це зробили ми – громадяни України. Ми всі – військові і цивільні, дипломати і волонтери, державні службовці і бізнес, політики, суспільні лідери і медіа, кожен і кожна, хто сумлінно працював на своєму рівні заради одного – заради України, своєї сім’ї і нашого майбутнього", - продовжив президент.

Зеленський впевнено заявив, що українці стануть "не новою легендою про героїчний опір, а державою переможців".

"Не трьомастами спартанцями, чий подвиг вартий оспівування в книжках, виставах і фільмах, а багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, перемоги і навчатиме інших у світі, як захищатись. Ми запамʼятаємося не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав дітям нашу державу, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу. Це зробимо ми, громадяни України", - констатував голова держави.