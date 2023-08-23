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"Спартак" Трнава – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Трнава, Середа 23 серпня 2023 13:00
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"Спартак" Трнава – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій Фото: "Дніпро-1" візьме старт у третьому єврокубку цього сезону (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24 трнавський "Спартак" прийме "Дніпро-1".

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Спартак" Трнава – "Дніпро-1" відбудеться 23 серпня на заході Словаччини. Поєдинок прийме Стадіон Антона Малатінского. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:30.

Де дивитися матч "Спартак" Трнава – "Дніпро-1"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Перший у цьому сезоні матч "спортклубівців" у Лізі конференцій покажуть на телеканалі УНІАН. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Спартак" Трнава – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet зробили третю команду Словаччини фаворитом поєдинку. На перемогу "білих янголів" можна поставити з коефіцієнтом 2,19. Тим часом імовірний успіх "спортклубівців" оцінили балом 3,55. Нічия натомість трохи вірогідніша з кефом 3,45.

Шанувальники відкритого футболу можуть закластися на результативну нічию 2:2 із космічним коефіцієнтом 15,50. Трохи нижчий кеф пропонують на голи обох команд у кожному з таймів протистояння в Трнаві – 12,50. Навіть автогол у поєдинку ймовірніший із балом 9,00.

&quot;Спартак&quot; Трнава – СК &quot;Дніпро-1&quot;: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Орієнтовні склади на матч "Спартак" Трнава – "Дніпро-1"

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетіна, Міковіч – Байновіч, Жельковіч, Прохазка – Офорі, Джурічин, Даніель

"Дніпро-1": Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бабенко, Горбунов – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський – Філіппов

Переможець двоматчевого протистояння вийде в груповий етап Ліги конференцій. Матч-відповідь команди зіграють 31 серпня в іншому словацькому місті – Кошице. Там "Дніпро-1" другий рік поспіль змушений проводити домашні матчі єврокубків.

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

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