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"Спартак" Трнава – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Трнова, Среда 23 августа 2023 13:00
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"Спартак" Трнава – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: "Днепр-1" возьмет старт в третьем еврокубке в этом сезоне (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В первом поединке плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24 трнавский "Спартак" примет "Днепр-1".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1" состоится 23 августа на западе Словакии. Поединок примет Стадион Антона Малатинского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30.

Где смотреть матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Первый в этом сезоне матч "спортклубовцев" в Лиге конференций покажут на телеканале УНИАН. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet сделали третью команду Словакии фаворитом поединка. На победу "белых ангелов" можно поставить с коэффициентом 2,19. Тем временем вероятный успех "спортклубовцев" оценили баллом 3,55. Ничья в свою очередь немного вероятнее с кэфом 3,45.

Любители открытого футбола могут заложиться на результативную ничью 2:2 с космическим коэффициентом 15,50. Чуть более низкий кэф предлагают на голы обеих команд в каждом из таймов противостояния в Трнаве – 12,50. Даже автогол в поединке более вероятный с баллом 9,00.

&quot;Спартак&quot; Трнава – СК &quot;Днепр-1&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Ориентировочные составы на матч "Спартак" Трнава – "Днепр-1"

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна, Коша, Штетина, Микович – Байнович, Желькович, Прохазка – Офори, Джуричин, Даниэль

"Днепр-1": Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко, Горбунов – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский – Филиппов

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Ответный матч команды сыграют 31 августа в другом словацком городе – Кошице. Там Днепр-1 второй год подряд вынужден проводить домашние матчи еврокубков.

К слову, ранее УПЛ раздала награды лучшим игроку и тренеру тура.

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