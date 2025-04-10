Спало на думку зранку: Трамп пояснив рішення призупинити торговельну війну з усім світом

Трамп 9 квітня несподівано оголосив у своєму пості в Truth Social, що США скасують так звані відповідні мита щодо найбільших торговельних партнерів і натомість стягуватимуть лише 10%-відсоткові мита.

"Протягом останніх кількох днів я думав про це, - розмірковував Трамп в Овальному кабінеті. - Я думаю, що це, ймовірно, спало на думку рано вранці, досить рано вранці".

Трамп додав: "Просто написав це, я не - у нас не було можливості - у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від щирого серця, вірно? Це було написано від щирого серця, і я думаю, що це було добре написано".

Трамп написав свій пост Truth Social разом із міністром торгівлі Говардом Лютніком і міністром фінансів Скоттом Бессентом, повідомив Лютнік.

Версія міністра фінансів

Бессент оскаржив припущення про те, що відмова Трампа від торговельної війни, яка менш ніж за тиждень знецінила світові ринки на трильйони доларів, стала визнанням створеного ним хаосу.

"Ні, президент Трамп створив для себе максимальні важелі впливу на переговорах", - заявив Бессент.

За його словами, "ми побачили успішну стратегію переговорів, яку президент Трамп реалізував тиждень тому сьогодні, і вона привернула до переговорів понад 75 країн. Бессент заявив, що Трампу "знадобилася велика мужність, щоб дотримуватися курсу до цього моменту".

"Тому всі країни світу, які хочуть прийти і вести переговори, ми готові вас вислухати", - додав він.

Однак Трамп спростував це у своїх наступних коментарях. "Я спостерігав за ринком облігацій, - сказав він у Білому домі. - В останні кілька днів усе виглядало досить похмуро".

Оголошуючи про припинення мит, Трамп збільшив тарифи проти Китаю до 125%. Це було засновано, як він написав, "на відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків".