Спальня Николь от производителя К'Лен

Красивая и стильная спальня Николь от производителя «КЛен» – это не мебель, а мечта! Качественные и прочные изделия из цельного бука выглядят презентабельно и ярко. Они экологичные, а значит абсолютно безопасны. Все это, бесспорно, и является поводом для их приобретения.
Оригинальная спальня поможет украсить малогабаритное или просторное помещение, окажется кстати в том случае, когда вы намерены создать в комнате уют.
Мебельный ансамбль для спальни Николь — это удачный тандем различных изделий. И каждое из них функциональное, практичное и очень полезное.
Гарнитур насчитывает 5 отдельно стоящих предмета:
Каждое изделие способно украсить вашу спальню, находясь, как в гордом одиночестве, так и в тандеме с иными. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша пусть даже не очень большая комната для отдыха преобразилась, нужно просто укомплектовать гарнитур так, как вы того пожелаете.
Все иные особенности данной мебели вас тоже не разочаруют…
Габариты двуспальной кровати с прочным металлическим каркасом подобраны таким образом, чтобы вам был обеспечен комфортный сон. Все что нужно будет - докупить удобный матрас, который станет залогом вашего качественного сна.
Что касается шкафа, то он большой и вместительный. Качественная фурнитура, прочное основание, красивые дверцы – такая мебель не оставит вас равнодушными. Как и LED-подсветка, которая только приумножит комфорт в процессе пользования шкафом.
Тумбы и комод удовлетворят каждое пожелание. Два ящика у тумб, множество просторных отделений у комода - все самое нужное окажется всегда под рукой.
Перечисляя плюсы, нельзя забыть о главном «Николь» — это элитная спальня, а значит – одна из лучших.
Иные альтернативы интересны, но не настолько.
В нашем магазине представлен широкий ассортимент товаров от производителя «КЛен», и все они достойны вашего внимания. Но именно у мебели «Николь» преимуществ больше.
Рекомендуем данный гарнитур!