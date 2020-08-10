Спальня Ніколь від виробника К'Лен

Красива та стильна спальня Ніколь від виробника «Клен» - це не меблі, а мрія! Якісні й міцні вироби з цільного буку виглядають презентабельно і яскраво. Вони екологічні, а значить абсолютно безпечні. Все це, безперечно, і є приводом для їх придбання.

Оригінальна спальня допоможе прикрасити малогабаритне або просторе приміщення, виявиться до речі в тому випадку, коли ви маєте намір створити в кімнаті затишок.

Детальний опис гарнітура

Меблевий ансамбль для спальні Ніколь - це вдалий тандем різних виробів. Кожний з них функціональний, практичний і корисний.

Гарнітур налічує 5 окремо стоячих предмета:

ліжко;

дві приліжкові тумбочки з широкими ящиками;

місткий комод;

масивна шафа (з 3-ма ящиками з паспарту).

Кожен виріб здатний прикрасити вашу спальню, перебуваючи, як в гордій самоті, так і в тандемі з іншими. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша нехай навіть не дуже велика кімната для відпочинку перевтілилася, потрібно просто укомплектувати гарнітур так, як ви того побажаєте.

Всі інші особливості даних меблів вас теж не розчарують ...

Ліжко Ніколь

Габарити двоспального ліжка з міцним металевим каркасом підібрані таким чином, щоб вам було забезпечено комфортний сон. Все що потрібно буде - докупити зручний матрац, який стане запорукою якісного сну.

Шафа

Що стосується шафи, то вона велика та містка. Якісна фурнітура, міцна основа, красиві дверцята - такі меблі не залишить вас байдужими. Як і LED-підсвічування, яке тільки примножить комфорт в процесі користування шафою.

Приліжкові тумбочки та комод

Тумби та комод задовольняють кожне побажання. Два ящика у тумб, безліч просторих відділень у комода - все найнеобхідніше виявиться завжди під рукою.

Перераховуючи плюси, не можна забути про головне «Ніколь» - це елітна спальня, а значить - одна з кращих.

Інші альтернативи цікаві, але не настільки.

Переваги спальні Ніколь

У інтернет-магазині klen.ua представлений широкий асортимент товарів від виробника «КЛен», і всі вони гідні вашої уваги. Але саме у меблів «Ніколь» переваг більше.

Цей гарнітур по праву можна назвати сучасним, оскільки його дизайн і колірна гамма відповідають нинішнім модним трендам.

Засумніватися в якості виробів у вас не буде приводу: основа надійна з масиву бука, фурнітура міцна та довговічна, німецького виробника.

Що ж стосується функціональності меблів, то вона стане для вас очевидною вже в перші дні її експлуатації.

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