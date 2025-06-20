"Спали" ФСБшника". Василь Байдак і СБУ застерегли підлітків від російського вербування

Кампанія СБУ "Спали" ФСБшника"

Василь Байдак став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Саме неповнолітніх найчастіше вербують у соцмережах для виконання тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів.

"Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для ворожих спецслужб нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній", - розповів Байдак.

У новому ролику кампанії "Спали" ФСБшника" підліток отримує повідомлення в месенджері: російський куратор доручає йому перенести чорний пакет із точки А в точку Б. Та коли герой відкриває пакунок - з нього виринає комік Василь Байдак.

Він пояснює, чим може обернутися така "співпраця" з ворогом: російські спецслужби нерідко підривають виконавців разом із "пакетом", щоб приховати сліди.

У фіналі відео Байдак закликає молодь не мовчати у разі підозрілих контактів. Якщо вас намагаються завербувати, звертайтесь до СБУ за номером 0 800 501 482, у чат-бот "Спали" ФСБшника" або телефонуйте 102 до Нацполіції.

Інформкампанія уже запобігла теракту

Завдяки кампанії "Спали" ФСБшника" СБУ та Нацполіція нещодавно запобігли теракту в Івано-Франківську. Росіяни планували підірвати вибухівку в центральному парку міста, коли там було найбільше людей.

Зірвати ці плани вдалося 15-річній школярці. Вона звернулася до чат-бота СБУ після того, як росіяни намагалися завербувати її. За сценарієм ФСБ, дівчина мала виготовити вибухівку в орендованій квартирі та принести її в людне місце. Після цього окупанти хотіли дистанційно підірвати бомбу разом із самою дитиною, щоб призвести до максимальної кількості жертв.