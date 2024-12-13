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"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для протидії ворожим вербувальникам

Фото: СБУ запустила Telegram-бот (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України запустила в Telegram чат-бот "Спали ФСБешника" для оперативного збирання інформації про спроби вербування українців російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України

СБУ закликає повідомляти про спроби вербування: у Telegram запустили чатбот "Спали ФСБешника"

Служба безпеки України створила офіційний чатбот у Telegram під назвою "Спали ФСБешника", який допоможе українцям оперативно повідомляти про спроби вербування російськими спецслужбами. З його допомогою можна інформувати про пропозиції вчинити підпал, теракт, мінування чи інші злочини.

Для чого створено чатбот

Telegram обрано не випадково - цей месенджер є одним з основних каналів вербування молоді та підлітків окупантами. СБУ наголошує, що важливо не тільки відмовлятися від таких пропозицій, але й повідомляти про них, щоб викрити злочинців.

Як повідомити про злочин

  • Перейдіть за посиланням: t.me/spaly_fsb_bot.
  • Опишіть ситуацію: які дії пропонували вчинити, хто звертався, та надайте контакти вербувальників.
  • Додайте додаткові деталі, які можуть бути корисними для розслідування.

Конфіденційність та безпека

СБУ гарантує повну конфіденційність усіх повідомлень. Інформація, надана через чат-бот, ретельно перевіряється співробітниками спецслужби, щоб оперативно нейтралізувати загрози.

Українців закликають не довіряти обіцянкам російських агентів. За участь у терактах чи диверсіях передбачена кримінальна відповідальність, навіть із 14 років. Покарання може сягати до 10 років ув’язнення.

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Служба безпеки України