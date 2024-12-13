"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для протидії ворожим вербувальникам

Служба безпеки України запустила в Telegram чат-бот "Спали ФСБешника" для оперативного збирання інформації про спроби вербування українців російськими спецслужбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України
Служба безпеки України створила офіційний чатбот у Telegram під назвою "Спали ФСБешника", який допоможе українцям оперативно повідомляти про спроби вербування російськими спецслужбами. З його допомогою можна інформувати про пропозиції вчинити підпал, теракт, мінування чи інші злочини.
Telegram обрано не випадково - цей месенджер є одним з основних каналів вербування молоді та підлітків окупантами. СБУ наголошує, що важливо не тільки відмовлятися від таких пропозицій, але й повідомляти про них, щоб викрити злочинців.
Як повідомити про злочин
СБУ гарантує повну конфіденційність усіх повідомлень. Інформація, надана через чат-бот, ретельно перевіряється співробітниками спецслужби, щоб оперативно нейтралізувати загрози.
Українців закликають не довіряти обіцянкам російських агентів. За участь у терактах чи диверсіях передбачена кримінальна відповідальність, навіть із 14 років. Покарання може сягати до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило українців про щонайменше вісім фейкових чат-ботів, які імітують головного бота розвідки.