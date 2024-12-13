"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для противодействия враждебным вербовщикам

Служба безопасности Украины запустила в Telegram чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности Украины создала официальный чат-бот в Telegram под названием "Спали ФСБешника", который поможет украинцам оперативно сообщать о попытках вербовки российскими спецслужбами. С его помощью можно информировать о предложениях совершить поджог, теракт, минирование или другие преступления.
Telegram выбран не случайно - этот мессенджер является одним из основных каналов вербовки молодежи и подростков оккупантами. СБУ подчеркивает, что важно не только отказываться от таких предложений, но и сообщать о них, чтобы разоблачать преступников.
Как сообщить о преступлении
СБУ гарантирует полную конфиденциальность всех сообщений. Информация, предоставленная через чат-бот, тщательно проверяется сотрудниками спецслужбы, чтобы оперативно нейтрализовать угрозы.
Украинцев призывают не доверять обещаниям российских агентов. За участие в терактах или диверсиях предусмотрена уголовная ответственность, даже с 14 лет. Наказание может достигать до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о минимум восьми фейковых чат-ботов, имитирующих главного бота разведки.