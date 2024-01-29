Спадкоємець Луніна. "Реал" вирішив забрати до столиці Іспанії іншого українця

Український воротар іспанської "Райо Махадаонди" Ілля Волошин незабаром перейде в мадридський "Реал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.
17-річний голкіпер повинен переїхати до Мадрида цього тижня. Він приєднається до молодіжної команди "вершкових". У тамтешній пресі новачка охрестили "новим Луніним".
"Реал" домовився про перехід Волошина ще торік. Утім, на першу половину нинішнього сезону залишив українця в складі "Райо Махадаонди". Там воротар відстояв "на нуль" 8 із одинадцяти поєдинків команди своєї вікової групи.
"У нього типовий характер людини звідти (Східної Європи – ред.). Він говорить небагато. Доволі замкнутий та робить трохи дивні речі. Але він зупиняє все на шляху до воріт. Безсумнівно, він наділений якостями для виступів на вищому рівні", – розповів представник "Махар'єгос".
Уродженець Новомосковська Волошин займався в місцевій ДЮСШ і школі "Дніпра". До Іспанії подався після повномасштабного вторгнення РФ. У складі збірної України U-16 провів 1 матч.
До слова, раніше склали профайл керманича "Жирони" Мічела в гонитві за "золотом".
Нагадаємо, нещодавно зібрали підбірку найперспективніших українців у чемпіонатах Італії та Німеччини.
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