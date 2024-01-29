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Наследник Лунина. "Реал" решил забрать в столицу Испании другого украинца

Фото: Илья Волошин еще должен попотеть для выхода на "Сантьяго Бернабеу" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский вратарь испанской "Райо Махадаонды" Илья Волошин вскоре перейдет в мадридский "Реал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

17-летний голкипер должен переехать в Мадрид на этой неделе. Он присоединится к молодежной команде "сливочных". В тамошней печати новичка окрестили "новым Луниным".

"Реал" договорился о переходе Волошина еще в прошлом году. Впрочем, на первую половину нынешнего сезона оставил украинца в составе "Райо Махадаонды". Там вратарь отстоял "на ноль" 8 из одиннадцати поединков команды своей возрастной группы.

"У него типичный характер человека оттуда (Восточной Европы – ред.). Он говорит немного. Довольно замкнут и делает немного странные вещи. Но он останавливает все на пути к воротам. Несомненно, он наделен качествами для выступлений на высшем уровне", – рассказал. представитель "Махарьегос".

Уроженец Новомосковска Волошин занимался в местной ДЮСШ и школе "Днепра". В Испанию отправился после полномасштабного вторжения РФ. В составе сборной Украины U-16 провел 1 матч.

 

 

К слову, ранее составили профайл наставника "Жироны" Мичела в погоне за "золотом".

Напомним, недавно собрали подборку самых перспективных украинцев в чемпионатах Италии и Германии.

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