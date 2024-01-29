Наследник Лунина. "Реал" решил забрать в столицу Испании другого украинца

17-летний голкипер должен переехать в Мадрид на этой неделе. Он присоединится к молодежной команде "сливочных". В тамошней печати новичка окрестили "новым Луниным".

"Реал" договорился о переходе Волошина еще в прошлом году. Впрочем, на первую половину нынешнего сезона оставил украинца в составе "Райо Махадаонды". Там вратарь отстоял "на ноль" 8 из одиннадцати поединков команды своей возрастной группы.

"У него типичный характер человека оттуда (Восточной Европы – ред.). Он говорит немного. Довольно замкнут и делает немного странные вещи. Но он останавливает все на пути к воротам. Несомненно, он наделен качествами для выступлений на высшем уровне", – рассказал. представитель "Махарьегос".

Уроженец Новомосковска Волошин занимался в местной ДЮСШ и школе "Днепра". В Испанию отправился после полномасштабного вторжения РФ. В составе сборной Украины U-16 провел 1 матч.