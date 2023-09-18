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Наследник Бубки обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Юджин, Понедельник 18 сентября 2023 11:16
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Наследник Бубки обновил мировой рекорд в прыжках с шестом Фото: Арман Дюплантис рядом с подтверждением нового достижения (lsusports.net)
Автор: Антон Федорцив

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис продолжил доминирование в прыжках с шестом на финале сезона-2023 Бриллиантовой лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

23-летний скандинав снова установил новый ориентир в прыжках с шестом. Спортсмен превзошел собственное достижение, установленное в прошлом году.

Дюплантис в американском Юджине с первой попытки взял отметку 6,23 м. Швед побил свой рекорд, образца ЧМ-2022. Тогда он покорил высоту 6,21 м. Кроме того, молодой легкоатлет остается обладателем рекорда прыжков в помещениях – 6,22 м.

До появления Дюплантиса на международной арене главные рекорды принадлежали украинцу Сергею Бубке. Легендарный спортсмен установил достижение 6,14 м на открытом воздухе еще в 1994 году. Достижение уроженца Луганска держалось до 2020 года.

Кто такой Арман Дюплантис

Уроженец штата Луизиана, вырос в спортивной семье. Отец легкоатлета был прыгуном с шестом, а мать – многоборкой.

На международной арене дебютировал в 2015 году. Двукратный чемпион мира (2022, 2023), чемпион мира в помещении (2022), двукратный чемпион Европы (2018, 2022), чемпион Европы в помещении (2021) и Олимпийский чемпион Токио. На 2023 год покорил рубеж 6 м более 60 раз – больше всего в истории.

Вырос в англоязычной семье, но самостоятельно изучил шведский. Сначала стеснялся давать интервью на языке родителей, но впоследствии достаточно усовершенствовался во владении им.

К слову, украинка Магучих триумфовала в суперфинале Бриллиантовой лиги-2023 в прыжках в высоту.

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