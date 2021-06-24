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Когда спадет жара в Украине: прогноз Укргидрометцентра

Автор: Андрей Василюк

В конце недели в Украине начнется снижение температуры воздуха. Сначала жара спадет на западе страны, а затем на остальной территории Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"В Украине ослабление жары ожидаем в субботу - на западе, в воскресенье и понедельник - на остальной территории страны", - сообщили метеорологи.

Также Укргидрометцентр показал карту максимальных температур в Европе за 23 июня.

"Сильная жара в последние дни наблюдается по всей Восточной и юго-восточной частях Европы. Дневные максимумы вчера составляли порой 35-40°! В то же время на западе Европы температурные показатели значительно "сдержаннее" и составляют 15-20° градусов, в отдельных регионах даже 12-14°", - рассказали метеорологи.

Напомним, в Киеве с начала лета установлены температурные рекорды. В среду, 23 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27,0 градуса тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градуса, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градуса.

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