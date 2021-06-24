Когда спадет жара в Украине: прогноз Укргидрометцентра

"В Украине ослабление жары ожидаем в субботу - на западе, в воскресенье и понедельник - на остальной территории страны", - сообщили метеорологи.

Также Укргидрометцентр показал карту максимальных температур в Европе за 23 июня.

"Сильная жара в последние дни наблюдается по всей Восточной и юго-восточной частях Европы. Дневные максимумы вчера составляли порой 35-40°! В то же время на западе Европы температурные показатели значительно "сдержаннее" и составляют 15-20° градусов, в отдельных регионах даже 12-14°", - рассказали метеорологи.