Коли спаде спека в Україні: прогноз Укргідрометцентру

Наприкінці тижня в Україні почнеться зниження температури повітря. Спочатку спека спаде на заході країни, а потім на решті території України.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
"В Україні послаблення спеки очікуємо у суботу - на заході, в неділю та понеділок - на решті території країни", - повідомили метеорологи.
Також Укргідрометцентр показав карту максимальних температур в Європі за 23 червня.
"Сильна спека останніми днями спостерігається по всій східній та південно-східній частинах Європи. Денні максимуми вчора становили подекуди 35-40°! Водночас на заході Європи температурні показники значно "стриманіші" і становлять 15-20° градусів, в окремих регіонах навіть 12-14°", - розповіли метеорологи.
Нагадаємо, у Києві з початку літа встановлено температурні рекорди. У середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градуса тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.
Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градуса, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градуса.