RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коли спаде спека в Україні: прогноз Укргідрометцентру

Автор: Андрій Василюк

Наприкінці тижня в Україні почнеться зниження температури повітря. Спочатку спека спаде на заході країни, а потім на решті території України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

"В Україні послаблення спеки очікуємо у суботу - на заході, в неділю та понеділок - на решті території країни", - повідомили метеорологи.

Також Укргідрометцентр показав карту максимальних температур в Європі за 23 червня.

"Сильна спека останніми днями спостерігається по всій східній та південно-східній частинах Європи. Денні максимуми вчора становили подекуди 35-40°! Водночас на заході Європи температурні показники значно "стриманіші" і становлять 15-20° градусів, в окремих регіонах навіть 12-14°", - розповіли метеорологи.

Нагадаємо, у Києві з початку літа встановлено температурні рекорди. У середу, 23 червня, у Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градуса тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до 33,7 градуса, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6 градуса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода