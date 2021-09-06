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Спад случаев: в Украине 773 новых заражения коронавирусом

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 08:17
Спад случаев: в Украине 773 новых заражения коронавирусом Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 773 новых заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве, Черновицкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 635 человек; летальных исходов - 18; выздоровели - 457 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 298 307 человек;
  • выздоровели - 2 213 177 человек;
  • летальных случаев - 54 001.

Напомним, эпидпоказатели четырех областей Украины не отвечают "зеленому" уровню.

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