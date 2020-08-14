Спад потребления электроэнергии замедлился почти до нуля

В июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙час. Это на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, в июле наблюдался рост потребления химической и нефтехимической промышленности на 14,9%, населения - 4,7%, коммунально-бытовых потребителей - на 4,3%, строительства - на 3,3% и других непромышленных потребителей - на 0,6%.

В то же время, наибольший спад за указанный период продемонстрировали машиностроительная отрасль (-15,2%), транспортный сектор (-12,5%) и сельхозпроизводители (-10,9%).

В целом уровень потребления промышленности в июле 2020 года снизился на 3,2% по сравнению с июлем 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики опубликовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года.

Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.