Спад в главной экспортной отрасли Украины немного замедлился

Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

В июле показатели в сельском хозяйстве улучшились

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 11,2%. После резкого спада наблюдается некоторое восстановление.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 15,3%, хозяйства населения - на 4,2%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 15,7%, в животноводстве - на 4,3%.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.