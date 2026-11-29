В офіційному акаунті SpaceX матеріал американської газети назвали "відверто неправдивим" і вимагають від редакції вибачень.

У компанії наголосили, що попереджали журналістів про недостовірність цих даних ще за кілька тижнів до публікації.

"Того ж тижня, коли Іран погрожує Starlink, попередньо оголосивши SpaceX та Starlink військовими цілями, Washington Post публікує цю вкрай неточну історію. Щоб було зрозуміло, у нас немає жодних доказів - ні внутрішніх, ні від Пентагону - того, що Starlink використовувався іранськими силами. Тому що цього ніколи не було", - йдеться в заяві компанії.

Представники SpaceX також додали, що репортери, редактори та видавці газети "повинні соромитися себе", відмовитися від матеріалу та вибачитися перед компанією і американським народом за введення в оману.

Позицію компанії підтримав помічник міністра оборони США зі зв'язків із громадськістю Шон Парнелл.

Він спростував твердження журналістів про нібито існування секретного звіту Центрального командування США (CENTCOM) для глави Пентагону Піта Хегсета щодо використання Starlink Тегераном.

"Міністерство не має жодних записів про будь-який звіт Центрального командування до Офісу міністра оборони з цього питання. Ми повідомили про цей факт газету The Washington Post, але вони все одно опублікували його", - наголосив Парнелл.