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SpaceX здійснила ще один запуск супутників Starlink: відео операції

Фото: SpaceX здійснила ще один запуск супутників Starlink: відео операції (wikimedia)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink. Вивела на орбіту ще 22 апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Ракета-носія Falcon 9 була запущена з космодрому у Флориді Сполучених Штатів Америки. 

Вже через 8,5 хвилин з початку операції перший ступінь Falcon-9 повернувся на Землю й приземлився на безпілотному кораблі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Компанія підтвердила розгортання 22 супутників на запланованій орбіті близько через 65 хвилин. 

Як повідомляє Space, сьогодні відбувся 63-й у 2023 році запуск компанії SpaceX. Наразі Starlink складається з більше ніж 4,6 тисяч діючих супутників. 

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.

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