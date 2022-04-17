SpaceX запустила розвідувальний супутник для армії США
Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустила у космос ракету-носій Falcon 9 із супутником. Апарат необхідний для розвідки США, однак його параметри не розкриваються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Супутник було запущено для потреб Національного управління військово-космічної розвідки (НУВКР) США.
Liftoff! pic.twitter.com/b8ZCn4z61E— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
Запуск відбувся о 16:13 за київським часом зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Вже через вісім хвилин після старту - перший ступінь носія автоматично приземлився на майданчик.
Falcon 9’s first stage has landed pic.twitter.com/76VIqs22Dx— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2022
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.