UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink

Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Популярные новости
Лавров назвал Украину причиной разрыва отношений России и ЕС 15 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия 14 февраля 2021
Белый дом "глубоко обеспокоен" докладом ВОЗ о возникновении COVID-19 из Китая 13 февраля 2021
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов 15 февраля 2021
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150 14 февраля 2021
Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа 13 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 14 февраля 2021
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (05:59 16 февраля Киев). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Напомним, Украина выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска спутника дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Украина в настоящее время ведет технические переговоры с ней.

Ранее в Украине заявили о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины SpaceXИлон Маск
Читайте также
Космическое агентство: украинский спутник "Сич" все еще не готов к запуску
Украина ведет переговоры со SpaceX. Хочет запустить спутник "Сич" ее ракетой
Прогноз погоды