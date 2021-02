SpaceX запустила ракету-носій з 60 супутниками Starlink

Старт з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) відбувся 22:59 за часом Східного узбережжя США (05:59 16 лютого Київ). Попередній запуск ракети компанії з аналогічним вантажем відбувся 4 лютого.

Перша щабель носія раніше використовувалася при п'яти запусках, однак у цей раз співробітники SpaceX не змогли повернути елемент Falcon 9 на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Ця технологія дозволяє компанії здешевлювати вартість чергових запусків носіїв.